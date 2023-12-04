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Haberler Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Almanya'daki çalışmalarını tamamladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Almanya'daki çalışmalarını tamamladı

EURO 2024'de mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, turnuvanın düzenleneceği Almanya'da incelemelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı kura çekiminin ardından kırmızı-beyazlıların maç yapacağı stadyumları ve tesisleri inceledi.

DHA
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Almanya’daki çalışmalarını tamamladı

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinin kura çekiminin ardından A Milli Futbol Takımı'nın turnuvanın grup aşamasında kullanacağı tesislerde incelemelerde bulunan Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella, Hamburg'da başladığı ziyaretlerini bugün Dortmund kentinde tamamladı.

İlk olarak, millilerin F Grubu'ndaki ilk iki maçı için UEFA tarafından Dortmund'da sağlanacak konaklama tesisini gezen Montella, daha sonra millilere bu şehirde sunulan Borussia Dortmund kulübünün antrenman tesislerine gitti. İtalyan teknik adam, burada Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic ile bir süre görüştü.

Ardından milli takımın gruptaki ilk iki maçına ev sahipliği yapacak BVB Stadyumu'na giden Montella, Borussia Dortmund'da forma giyen Ay-yıldızlı futbolcu Salih Özcan'ın da katılımıyla stadı gezdi.

İtalyan teknik adama ziyaretlerinde Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti.

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