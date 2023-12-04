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Menemen dışarıda başka

HABER MERKEZİ
Menemen dışarıda başka
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon iç sahada kötü performans sergileyip 7 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda ise üst üste üçüncü galibiyetini İskenderunspor'u 2-1 yenerek aldı. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde dış sahada Denizlispor ve Düzcespor'dan sonra İskenderunspor engelini de aşan sarı-lacivertli ekip, gurbetteki serisiyle Play-Off yarışından kopmadı. Puanını 22'ye çıkaran Menemen, deplasmanda bu sezon oynadığı 8 maçı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle geçti.
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