Alperen Şengün en iyilerle yarışıyor

NBA'de sezona harika bir başlangıç yapan ve 21 yaş altı oyuncu istatistiklerinde rekorlar kıran milli basketbolcumuz Alperen Şengün, ligin en iyi oyuncularıyla yarışıyor. Houston Rockets'da Ime Udoka'nın koçluk görevine getirilmesinin ardından adeta kendini bulan Alperen, geçtiğimiz sezonun en değerli oyuncusu olan ve şampiyonluk yaşayan Nikola Jokic'in ilk 3 senesindeki istatistikleri de geride bırakmayı başardı. MAÇ BAŞINA 21 SAYI

21 yaşındaki başarılı oyuncu, şimdiye kadar maç başına 21 sayı, 9.2 ribaunt ve 5.5 asist ortalaması ile şimdiden tüm istatistiklerde zirveyi zorlamaya başladı ve All-Star'a da göz kırptı.