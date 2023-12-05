Bodrum FK yarıştan kopmuyor

TRENDYOL 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Bodrum FK, ilk 6 yarışından kopmuyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Muğla temsilcisi, Keçiörengücü ile berabere kalıp Adanaspor'dan beklenmedik bir mağlubiyet alınca büyük üzüntü yaşamıştı. Geçtiğimiz gün Şanlıurfaspor'u mağlup eden Muğla temsilcisi, kötü giden sürece nokta koyup soluklandı. Bu sezon 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan yeşilbeyazlılar, 24 puanla 5. sırada konumlandı.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen ilk 6 yarışını sürdüren Bodrum, geçen sezon Play- Off finalinde yarım bıraktığı hesabı bu sezon kapatmak istiyor. Ligin ilk devresinin bitmesine 3 maç kala zorlu bir fikstür ile karşı karşıya kalan Bodrum, önümüzdeki hafta ligin alt sıralarında konumlanan Tuzlaspor ile evinde karşılaşacak. Ardından direkt rakiplerinden Kocaelispor deplasmanına çıkacak Muğla ekibi, son hafta Ege derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşmalardan galibiyet elde etmek isteyen Bodrum FK, çıkışını sürdürmek ve ilk yarıyı Play-Off hattı içinde kapatmak istiyor.