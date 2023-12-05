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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! 5. Eleme Turu eşleşmeleri 8 Aralık'ta belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! 5. Eleme Turu eşleşmeleri 8 Aralık'ta belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 5. Eleme Turunun kura çekimi tarihi belli oldu. 8 Aralık Cuma günü saat 14.30'da yapılacak kura çekimiyle eşleşmeler belli olacak.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura heyecanı! 5. Eleme Turu eşleşmeleri 8 Aralık’ta belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu kura çekimi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Aralık Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bu turda kupa müsabakalarına, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katılacak.

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