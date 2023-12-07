Nazilli Bld’de kriz çözüldü

Spor Toto İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da Mersin İdmanyurdu maçında oyundan alınırken teknik heyete tepki gösteren ve kadro dışı bırakılan Ekrem Çalışanlar ile taraftarın desteğinin azlığından yakınan Salih Kavrazlı ile gerginleşen olaylar tatlıya bağlandı. Kulüp başkanı Şahin Kaya, Genel Kaptan İbrahim Kırdemir, yöneticiler Orhan Buga, Uğur Yeniçulha, Teknik Direktör Şükrü Akar ve futbolcular Ömer Kavurkacı, Hakkıcan Aksu, Salih Kavrazlı ve Ekrem Çalışanlar, Alem Gençlik taraftar grubuyla buluştu. Hafta sonu maçta yaptığı hareket yüzünden kadro dışı bırakılan Ekrem ve Salih, taraftarlardan, teknik heyetten ve yönetimden özür dileyince yönetim tarafından affedildi.