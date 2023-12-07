Taekwondo’da Göktaş’a milli gurur

DÜNYA Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından U-21 Taekwondo Avrupa Şampiyonası, 5-10 Aralık 2023 tarihleri arasında Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştiriliyor. Avrupa Şampiyonası için yola çıkan U-21 Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin'in önderliğinde Bükreş'e gitti. Muğla'nın sevilen simalarından olan ve başarılarıyla tanınan Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş da bu kadroda, U-21 Teknik Kurulu'nun tek kadın Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.