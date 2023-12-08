Amatörde şok iddia

Aydın 1. Amatör Küme 3. Grup'ta 6. haftada oynanan Güzelçamlı Belediyespor, Ortaklar Gençlikspor karşılaşması skandal bir olaya sahne oldu. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Güzelçamlı 1-0 kazanırken, maç sonunda Güzelçamlı Belediyesporlu futbolcular Ortaklar Gençlikspor'un başka bir kulübün lisanslı futbolcusunu ilk 11'de oynattığını iddia etti. Maç sonunda Güzelçamlı Belediye futbolcuları rakip takımın esame listesini kontrol edince Kuşadası Day Denizspor'un lisanslı oyuncusu Ferhat Orak'ın 4 numaralı formayla Ortaklar Gençlikspor'un futbolcusu Ferhat Kurtay'ın lisansıyla 90 dakika boyunca sahada kaldığını ispat etti. Durumu karşılaşmaya dair fotoğraf ve videolarla birlikte Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na taşıyan Güzelçamlı temsilcisi, Ortaklar Gençlikspor'dan dilekçeyle şikayetçi oldu. Şikayeti incelemeye alan ASFK, dosyayı Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na (AFDK) sevk etti. Kaçak oyuncu iddiasının netleşmesi halinde Ortaklar Gençlikspor'un 3 puan silme cezası alması bekleniyor.

BAŞKAN EMRE MERT YALANLADI

Kulübü hakkında çıkan kaçak oyuncu oynattığı iddialarını yalanlayan Ortaklar Gençlikspor Başkanı Emre Mert, "Ben özellikle kendim lisans kontrolü istedim. Geçen hafta kendilerini 5-1 yendik. Onlar da bizim lisans kontrolümüzü yaptı. Biz 12-13 tane transfer yaptık. Fotoğrafların olmasının bir önemi yok. 12-13 tane Kuşadası'ndan transfer yaptık. Biz hiç bir şekilde kaçak oyuncu oynatmadık. İstedikleri yere başvurabilirler" diye konuştu.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Kuşadası Day Denizspor'un lisanslı oyuncusu Ferhat Orak'ın Ortaklar Gençlikspor'da forma giyen Ferhat Kurtay ile geçen sezon birlikte aynı takımda oynadığı TFF kayıtlarında ortaya çıktı. Geçen sezon Kuşadası Fay Denizspor'da top koşturan ve sezon başında Ortaklar Gençlikspor'a transfer olan Ferhat Kurtay'ın ise ligin ilk haftalarında sakatlanıp takımın idman ve maçlarına katılmadığı öğrenildi.