Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattında ilk iki mücadelesi veren Bodrum FK'da seferberlik ilan edildi. Ligde geçen hafta Şanlıurfaspor'u yenerek moral bulan Muğla ekibi, yarın Tuzla ile evinde oynayacağı maça büyük önem veriyor. Düşme hattında yer alan İstanbul ekibi ile oynadıktan sonra ilk yarının bitimine kalan iki haftada da çok kritik iki maça çıkacak yeşil-beyazlılar hata yapmak istemiyor. Muğla ekibi Tuzla maçının ardından önce 2. sıradaki Kocaeli ile deplasmanda, ardından son hafta ise en ciddi rakibi Göztepe ile sahasında oynayacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir kritik iki maç öncesi öğrencilerinden öncelikle Tuzla maçına yoğunlaşmalarını ve rakibi hafife almalarını istedi. Taşdemir özellikle takımda ceza sınırında olan 4 oyuncunun dikkatini çekti. Taşdemir, Tuzla maçına 3'er sarı kartla çıkacak olan Celutska, Üzeyir, Kenan ve Celal'i gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.

MUĞLA EKİBİNE KUPA MORALİ

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek tekrar çıkışa geçen Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Menemen FK'yı eleyip moral depoladı. Evinde geriye düşmesine rağmen pes etmeyen yeşil-beyazlılar 2-1'lik galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı. Menemen FK maçının zor geçtiğini belirten teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bu maçta memnun olduğum ve memnun kalmadığım şeyler oldu. Kazanma isteğimiz ve coşkumuz beni memnun etti. Futbolcularımız zorlu maçın üstesinden geldiler. Galibiyet her zaman güzeldir" dedi.