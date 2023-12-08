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Bornova 1877’de çifte üzüntü

HABER MERKEZİ
Bornova 1877’de çifte üzüntü
Geçen sezon BAL'dan profesyonel lige adım atan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon daha önce 3 turu geçmeyi başaran TFF 3. Lig temsilcisi Bornova 1877 dördüncü turda köklü rakibi Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-1 yenilerek elenirken Oğuz Erk'i de kaybetti. Ankara Eryaman Stadı'ndaki kupa eşleşmesinin henüz 5'inci dakikasında rakibiyle çarpışması sonucunda sakatlanan Oğuz oyundan çıkıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğuz Erk'in burnunda kırık tespit edildi. Oğuz'un yanı sıra Emircan'da maçın 75. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Emircan'ın sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Bornova ekibi, Emircan oyundan çıkınca oyuncu değişiklik haklarını kullandığı için son 15 dakikayı 1 kişi eksik tamamlamıştı.
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