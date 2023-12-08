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Haberler Spor Pınar KSK kapalı gişe

Pınar KSK kapalı gişe

Pınar Karşıyaka’nın Galatasaray maçı için satışı çıkardığı biletler satışa çıkar çıkmaz bitti.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK kapalı gişe
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 galibiyetle zirve yarışına ortak olurken, bu sezon ligde ve Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 iç saha maçını da kazanmayı başaran Pınar Karşıyaka, yarınki Galatasaray sınavını yine kapalı gişe oynayacak. Yeşil-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda cumartesi saat 18.00'de oynanacak maçın biletlerine akın etti. Öğrenci 50, tam 100 TL'den satılan biletler satışa çıkar çıkmaz kapışıldı. Kaf-Kaf büyük taraftar desteğini arkasına alacağı karşılaşmayı da kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmeye çalışacak. Pınar Karşıyaka'da bilet fiyatlarında büyük indirime giren basketbol şube yönetimi son haftalarda günlük maç biletlerini 50 ve 100 TL'den satışa sunuyor.
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