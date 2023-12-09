Arkas Spor Develi’ye konuk

Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Türşad'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor, 11'inci hafta mücadelesinde pazar günü Develi Belediyespor'a konuk olacak. Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ligde 10 maçta 4 galibiyet alan Arkas Spor 7'nci sırada, Kayseri ekibi ise 3 galibiyetle 10'uncu basamakta yer alıyor. Basın Sözcücü Uğur Özden, "Türşad maçındaki etkili oyunumuzu Develi Belediyespor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Ekibimize güveniyoruz ve pazar günü İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam" diye konuştu. Deplasmandaki son maçında Spor Toto'ya 3-2 yenilen mavi-beyazlılar bu kez kazanıp ligde ikide iki yapmak istiyor.