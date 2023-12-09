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Haberler Spor Arkas Spor Develi’ye konuk

Arkas Spor Develi’ye konuk

Efeler Ligi’nde mücadele eden İzmir ekibi rakibi ile deplasmanda 17.00’de oynuyor.

HABER MERKEZİ
Arkas Spor Develi’ye konuk
Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Türşad'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor, 11'inci hafta mücadelesinde pazar günü Develi Belediyespor'a konuk olacak. Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ligde 10 maçta 4 galibiyet alan Arkas Spor 7'nci sırada, Kayseri ekibi ise 3 galibiyetle 10'uncu basamakta yer alıyor. Basın Sözcücü Uğur Özden, "Türşad maçındaki etkili oyunumuzu Develi Belediyespor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Ekibimize güveniyoruz ve pazar günü İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam" diye konuştu. Deplasmandaki son maçında Spor Toto'ya 3-2 yenilen mavi-beyazlılar bu kez kazanıp ligde ikide iki yapmak istiyor.
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