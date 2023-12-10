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Haberler Spor Arkas Spor seri peşinde

Arkas Spor seri peşinde

HABER MERKEZİ
Arkas Spor seri peşinde
Efeler Ligi'nin ilk 10 haftasında sadece 4 galibiyet alabilen Arkas Spor, 11. hafta mücadelesinde bugün Develi Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Geçen hafta evinde Türşad'ı 3-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek seri başlatmak istiyor. Arkas Spor ligde 7'nci sırada, Kayseri ekibi ise 3 galibiyetle 10'uncu basamakta yer alılyor. Basın Sözcücü Uğur Özden, "Etkili oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Ekibimize güveniyoruz ve İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.
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