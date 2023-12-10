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Karşıyaka evinde Göztepe gurbette

HABER MERKEZİ
Karşıyaka evinde Göztepe gurbette
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 yenen 5'inci sıradaki Karşıyaka Medicalpoint bugün evinde düşme hattındaki Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği maçın bilet fiyatı 50 TL olarak belirlendi. Geçen hafta deplasmanda Edremit Belediye Altınoluk'u 3-1 mağlup eden zirve takipçisi Göztepe ise deplasmanda 18.00'de lider Bahçelievler Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
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