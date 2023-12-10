Pazar heyecanı

TFF 2. Lig ve 3. Lig'deki Ege takımları bugün birbirinden zorlu maçlarda sahaya çıkacak ve 3 puan savaşı verecek. 2. Lig Kırmızı Grup'ta İskenderunspor'u 2-1 mağlup edip Play- Off yolunda umutlanan Menemen FK evinde son sırada bulunan Uşakspor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakada Efe Tanrıverdi düdük çalacak. Aksaray Belediyespor'u 1-0 yenerek 6 maç sonra kazanmayı başaran düşme hattındaki Denizlispor sahasında, Play-Off potasında yer alan İskenderunspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada Eren Özyemişçioğlu görev yapacak. Somaspor evinde Derince Bld ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Beyaz Grup'ta ise Nazilli Belediyespor Karacabey Belediyespor'un konuğu olacak. Maçı Batuhan Gültek yönetecek.

KARŞIYAKA SON DEPLASMANDA

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta içi sahasında sonuncu Bulvarspor'la yenişemeyerek fırsat tepen Karşıyaka sezonun ilk yarısının son deplasmanında Hacettepe 1945'e konuk olacak. 1. Grup'ta Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Hüsnü Uğural Stadı'nda ikinci basamaktaki Kepezspor'u ağırlarken, lider Aliağa haftayı bay takım olarak geçecek. 2. Grup'ta 3. sırada bulunan Efeler 09 İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda Kelkit Hürriyetspor'la karşılaşacak. Grupta zirve ortağı Turgutluspor haftanın bay takımı olacak. 3. Grup'ta Bornova evi Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Silivrispor'u konuk edecek. Kötü gidişe çare arayan Akhisarspor, Erbaaspor deplasmanına çıkarken Kuşadası bay olduğu için maç yapmayacak. 4. Grup'ta ise Balıkesir ile Bergama, Atatürk Stadı'nda rakip olacak. Maçlar 14.00'te başlayacak.