Olaya tepki yağdı

Süper Lig'de önceki gün oynanan Ankaragücü- Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın müsabaka hakemi Halil Umut Meler'e attığı yumruğun yankıları sürüyor. Yapılan çirkin saldırının ardından tüm futbol paydaşları Meler'e destek mesajları yayınladı. Başta A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Montella olmak üzere, İsmail Kartal, Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı ve milli futbolcular, saldırıya maruz kalan Meler'e destek verdi. Montella, "FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan vahşi saldırıyı nefretle kınıyorum. Üzülerek takip ettiğim bu görüntülerin bir daha yaşanmamasın diliyor, sporda şiddetin asla yerinin olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

TEKNİK ADAMLAR TEPKİLİ

Kartal, "Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Buruk, "Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bundan sonraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi. Çalımbay, "Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum! Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

MİLLİ YILDIZLAR SALDIRIYI KINADI

Milli futbolcular da şu mesajları yayınladı: "Hala gördüklerimin şokunu yaşıyorum. Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Empatiden yoksun bu kafa yapısı, sadece spora değil, tüm insanlık değerlerine de zarar vermiştir", Ferdi Kadıoğlu, "Halil Umut Meler hocaya yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu akşam yaşananlar Türk futbolu için çok üzücü. Geçmiş olsun.",

Kerem Aktürkoğlu, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun.",

Merih Demiral, "Yalnızca bugün yaşananlar özelinde değil Türkiye'de günlük yaşam kalitesini etkileyen, güvenlik sorunlarına, trafik kavgalarına, insanların çocuklarını kaybetmesine sebep olan en önemli şey cezaların caydırıcı olmayışıdır. İnsanca, güvenli ve huzurlu yaşamak her Türk vatandaşının hakkıdır bu hak caydırıcı, ibret verici cezalarla korunmalıdır." ve Cenk Tosun, "Şiddetin her türlüsüne hayır. Sporun temel ilkesi olan centilmenlik ve adil oyun ruhuna uygun olmayan davranışları kınıyor, bu tür olayların sporun doğasına aykırı olduğunu hatırlatmaktan utanç duyuyoruz. Geçmiş olsun Halil Umut Meler."

"ŞİDDETE YER YOKTUR"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı. "Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.

YORUMCULAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

ERMAN TOROĞLU: "Akşam çok sinirliydim uyuyamadım. Futbolcuyken hakemlerden çok çektim onun için de hakem oldum. Haklı haksız da oyundan atıldığım oldu ama hiçbir zaman hakeme vurmak aklıma gelmedi. Hakemler de çok masum değiller ama hiçbir hakem dövülmeyi hak etmiyor. Emsal cezalar verilmeli. Bu magandalara gün yüzü gösterilmemeli."

AHMET ÇAKAR: "Bu ülkede sporda problemler vardı ama vıdıvıdı şeklindeydi fakat Faruk Koca kan döktü. Niye döktün? Ben o çıkan şeker hastalık iddialarını yemem. Yazıklar olsun başka ne denir bilmiyorum. Ben tarihte böyle bir skandal görmedim. Sorumluların derhal en ağır cezaları almaları gerekiyor."

HAYRİ ÜLGEN: Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı Türk futbolu için kapkara bir leke oldu. Aynı zamanda uluslararasında da imajımızı zedeledi. Çünkü Avrupa'da maç yöneten Meler'in bu acı, bu utanç verici olayı dünya futbolunda nerede bulunduğumuzu gösterdi. Başkan Furkan Koca, inanın yaptığı bu hareketiyle sadece Ankaragücü'nü değil, hakem camiasın değil Türk futboluna müthiş bir darbeye imza atmıştır. Beni düşündüren şimdi Ankaragücü'ne ne ceza verilecek. Sonuçta taraftarlar sahaya inmedi ya da bir futbolcu olaylara karışmadı. Bakalım kulüp mü, yoksa başkan mı ceza alacak? Benim merak ettiğim konu bu.