Ünlü futbolcu Şimşek 31 maç men cezası aldı

Süper Lig'de Başkent'te oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde yaşanan olayların yankıları sürerken, İzmirli eski ünlü futbolcu Rıdvan Şimşek'in de bir değil iki hafta üst üste hakemleri darp ettiği ortaya çıktı. Kariyerinde Beşiktaş dahil Süper Lig'de birçok kulüpte yıllarca forma giyen Şimşek'in İzmir Süper Amatör Lig 1. Grup'ta oynadığı Bornova Işıkkentspor'un maçlarında hakemlere kafa, yumruk ve tokat attığı için toplam 31 maç ceza aldığı öğrenildi. 32 yaşındaki Rıdvan, Bornova Işıkkentspor'u devralarak geçen sezon aynı zamanda oyuncu olarak takımı İzmir Süper Amatör Lig'e taşıdı.

İKİ MAÇTA DA HAKEME SALDIRDI

Ünlü futbolcunun takımının 26 Kasım'da Bornova Yusuf Tırpancı Sahası'nda Koyunderespor'la oynadığı maçta rakibiyle yaşadığı kavga sonrası kendisine kart gösteren hakeme önce kafa, ardından yumruk attığı iki takım oyuncularının da birbirlerine girmesiyle karşılaşmanın tatil edildiği belirtildi. Şimşek'in sonraki hafta 2 Aralık'ta deplasmandaki Harmandalı maçı bitiminde de sahaya girerek hakeme tokat attığı ifade edildi. Hakemler darp raporu alarak şikayetçi oldu. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Disiplin Kurulu, ünlü oyuncuya Koyundere maçı sonrası 15, Harmandalı maçındaki saldırısı nedeniyle de 16 müsabakadan men cezası verdi.