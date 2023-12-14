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Haberler Spor Beşiktaş - FC Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - FC Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

2023-2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. hafta maçında Beşiktaş, İsviçre ekibi FC Lugano ile mücadele edecek. Peki Beşiktaş - FC Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? FC Lugano-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın yayınlanacağı kanal şifreli mi? Maç nerede oynanacak? Maçın muhtemel 11'inden kimler var? İşte Beşiktaş - Lugano maçına ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Lugano Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Temsilcimiz siyah beyazlı ekip, bu mücadeleden galibiyet alara 3 puanla dönmek istiyor. Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar ise hiç kaybetmedi. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Kara Kartal play-off'ta ise Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenmişti. Bugünkü maçtan elde edilecek sonuç UEFA Ülke puanı sıralaması için de önemli. Peki Lugano Beşiktaş maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında Lugano'ya konuk oluyor. Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 242. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 241 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü.

Beşiktaş - FC Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımını; Ersin, Onur, Necip, Amarteyi, Tayfur, Amir, Salih, Muleka, Chamberlain, Zaynutdinov, Cenk ilk 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 4. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 4. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir başka İsviçre ekibi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'daki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen Valentin Rosier'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023/24 sezonundaki son maçında yarın Lugano'ya konuk olacak.

Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak.

Letzigrund Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Beşiktaş - FC Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcilerimizden Fenerbahçe yoluna devam etme için kritik bir maçı çıkacak. Kanarya kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'de prestij için sahne alacak. Kartal kazanıp lig için moral depolamak istiyor. 14 Aralık 2023 Perşembe günü öne çıkan maçlar ve yayınlanacağı kanallar...

FUTBOL

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Grup D

23:00 Club Brugge-Bodo/Glimt YAYIN: EXXE

23:00 Lugano-Beşiktaş YAYIN: EXXEN

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Grup H

20:45 Ludogorets Razgrad-FC Nordsjaelland YAYIN: EXXEN

20:45 Fenerbahçe-Spartak Trnava YAYIN: EXXEN

UEFA Avrupa Ligi - Grup A

23:00 West Ham United-Freiburg YAYIN: EXXEN

23:00 Olympiakos-Backa Topola YAYIN: EXXEN

UEFA Avrupa Ligi - Grup B

23:00 Brighton & Hove Albion-Marsilya YAYIN: EXXEN

23:00 Ajax-AEK Atina YAYIN: EXXEN

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