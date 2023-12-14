Beşiktaş - FC Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Lugano Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Temsilcimiz siyah beyazlı ekip, bu mücadeleden galibiyet alara 3 puanla dönmek istiyor. Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar ise hiç kaybetmedi. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Kara Kartal play-off'ta ise Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenmişti. Bugünkü maçtan elde edilecek sonuç UEFA Ülke puanı sıralaması için de önemli. Peki Lugano Beşiktaş maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında Lugano'ya konuk oluyor. Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 242. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 241 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü.