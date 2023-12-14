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Judoda Ege rüzgarı

Okul sporları müsabakalarında Egeli gençler 14 madalya aldı

HABER MERKEZİ
Judoda Ege rüzgarı

Uşak'ta yapılan Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları'nda Egeli sporcular madalyaları topladı. Turnuvada Manisa Yunusemre Belediyespor'un judocuları 6 altın, 3 bronz madalya kazandı.

Erkekler 60 kiloda Buğra Filiz, 66 kiloda Emin Levent Yelkenci, 73 kiloda Emin Taha Kırmızı, +90 kiloda Aytaç Aykut Gündoğan birinci olurken, +90 kiloda Kayra Pektaş da üçüncü oldu. Kızlarda ise 57 kiloda Esma Karafil, 63 kiloda Fulya Ergen birinci olurken, +70 kiloda Irmak Ceylin Güçtekin ve 52 kiloda Sıla Kırcı üçüncü olarak Manisa'ya madalya ile döndü.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NA GİDECEKLER

Turnuvada Salihlili judocular da 5 madalya kazandı. 50 kiloda Hasan Dibek altın, 48 kiloda Merve Çınar, 63 kiloda Kerime Nur Işbecer, 70 kiloda Buse Yüksel ve +70 kiloda Mürüvvet Nur Özkan gümüş madalya kazandı. Dereceye girenler Ordu'da yapılacak Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

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