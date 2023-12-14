Judoda Ege rüzgarı

Uşak'ta yapılan Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları'nda Egeli sporcular madalyaları topladı. Turnuvada Manisa Yunusemre Belediyespor'un judocuları 6 altın, 3 bronz madalya kazandı.

Erkekler 60 kiloda Buğra Filiz, 66 kiloda Emin Levent Yelkenci, 73 kiloda Emin Taha Kırmızı, +90 kiloda Aytaç Aykut Gündoğan birinci olurken, +90 kiloda Kayra Pektaş da üçüncü oldu. Kızlarda ise 57 kiloda Esma Karafil, 63 kiloda Fulya Ergen birinci olurken, +70 kiloda Irmak Ceylin Güçtekin ve 52 kiloda Sıla Kırcı üçüncü olarak Manisa'ya madalya ile döndü.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NA GİDECEKLER

Turnuvada Salihlili judocular da 5 madalya kazandı. 50 kiloda Hasan Dibek altın, 48 kiloda Merve Çınar, 63 kiloda Kerime Nur Işbecer, 70 kiloda Buse Yüksel ve +70 kiloda Mürüvvet Nur Özkan gümüş madalya kazandı. Dereceye girenler Ordu'da yapılacak Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılacak.