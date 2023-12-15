Manisa BŞB ikide sıfır çekti

Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta elemeler ve ilk tur grup maçlarını lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci turda ise çıktığı ilk iki maçı da kaybetti. Europe Cup 2. Tur M Grubu'na evinde BCM Gravelines'e evinde yenilerek başlayan Manisa ekibi, ikinci maçta Çekya'da ERA Nymburk'a da 84-62 mağlup olarak grubunda galibiyetsiz son sırada kaldı. İlk iki sırayı elde edecek takımların çeyrek finale kalacağı gruptaki sonraki maçını 10 Ocak'ta İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yla oynayacak Manisa BŞB, galip gelerek iddiasını sürdürmeye çalışacak.

MCLEMORE GELİYOR

Sezon başında yabancıları Fatts Russel ve Roberson'un uzun süreli sakatlıklarıyla sarsılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, NBA patentli skorer yıldız Ben Mclemore ile anlaşmak üzere. NBA'de Sacramento'nun yanı sıra Memphis Grizzlies, Houston, LA Lakers ve Trail Blazers'ta forma giyen 30 yaşında, 1.91 boyundaki yıldız şutör guard Manisa'yla söz kesip bu sezon başında transfer olduğu Yunan ekibi AEK'dan ayrıldı.