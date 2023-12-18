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Kulüpler Dünya Kupası için yeni format

HABER MERKEZİ
Kulüpler Dünya Kupası için yeni format
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılından itibaren 32 takımın katılacağı yeni bir format ile düzenleneceği duyuruldu. 15 Haziran- 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımla ABD'de oynanacak turnuva, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Kupada ilk iki takım gruptan çıkacak ve rövanş olmadan turnuva sistemiyle oynanacak. Avrupa'dan 12 kulüp, Asya'dan 4 kulüp, Afrika'dan 4 kulüp, Kuzey Amerika'dan 4 kulüp, Güney Amerika'dan 6 kulüp, Okyanusya'dan 1 kulüp ve turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD'den 1 kulüp yer alacak.
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