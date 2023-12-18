Kulüpler Dünya Kupası için yeni format

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılından itibaren 32 takımın katılacağı yeni bir format ile düzenleneceği duyuruldu. 15 Haziran- 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımla ABD'de oynanacak turnuva, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Kupada ilk iki takım gruptan çıkacak ve rövanş olmadan turnuva sistemiyle oynanacak. Avrupa'dan 12 kulüp, Asya'dan 4 kulüp, Afrika'dan 4 kulüp, Kuzey Amerika'dan 4 kulüp, Güney Amerika'dan 6 kulüp, Okyanusya'dan 1 kulüp ve turnuvaya ev sahipliği yapacak ABD'den 1 kulüp yer alacak.