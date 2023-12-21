Gol düellosu Fenerbahçe’nin

8. dakikada Fred'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz'in önünü boşaltıp yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 23. dakikada soldan Boa Morte'nin arka direğe yaptığı ortada Gökhan'ın bekletmeden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 40. dakikada savunmanın hatasıyla araya giren Cengiz'in pasında Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 45+4'te savunmanın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunda Livakovic'ten dönen topu Kemen tamamladı: 1-2.

GERİ ADIM ATMADILAR

İkinci yarıda da tempo yüksekti. 50'de savunma arkasına sarkan Batshuayi düzgün bir vuruşla farkı tekrar 2'ye çıkardı: 1-3. 55'te Kayserispor atağında sağ çaprazdan Aylton'un şutunda top Djiku'nun eline çarptı ve hakem Zorbay Küçük, yan hakemin uyarısıyla penaltıyı verdi. 56'da penaltıyı kullanan Thiam skoru 2-3'e getirdi. 73'te sol kanattan ilerleyen Cardoso, Thiam'ın topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncu Livakovic'in solundan topu ağlara gönderdi: 3-3. 76'da kullanılan köşe vuruşunda Djiku'nun kafa vuruşunda top savunmaya çarptı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, elle müdahale gerekçesiyle penaltıyı verdi. Topun başına geçen Batshuayi hat-trick yaparak Kanarya'yı bir kez daha öne geçirdi: 3-4. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve maç 3-4 sona erdi.

CENGİZ 11'E GOLLE DÖNDÜ

SARI-LACİVERTLİLERİN sakatlığını atlatan milli yıldızı Cengiz Ünder, Kayseri deplasmanına ilk 11'de başlayan Cengiz takımının ilk golünü kaydederken, ikinci golün de asistini yaptı. Cengiz Ünder, 72'de yerini İrfan Can'a bıraktı.

DERBİ ÖNCESİ ÇİFTE ŞOK

SARI-LACİVERTLİLERDE Fred, maçın duraklama dakikalarında yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü. Kale önünde verilen faul kararı sonrası itiraz eden Mert Hakan ile birlikte önce sarı kart gören Brezilyalı, itirazlarını sürdürünce direkt kırmızı kart gördü. Kullanılan serbest vuruş sonrası itiraza devam eden Mert Hakan da ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Oyundan çıkarken konuşmaya devam eden Mert Hakan'a teknim direktör İsmail Kartal da tepki gösterdi.