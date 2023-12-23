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Haberler Spor Ankaragücü’nden flaş başvuru

Ankaragücü’nden flaş başvuru

HABER MERKEZİ
Ankaragücü’nden flaş başvuru
Süper Lig'in 15. haftasında MKE AnkaragücüÇaykur Rizespor maçından sonra yaşanan olaylardan sonra PFDK tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası alan Faruk Koca için MKE Ankaragücü Kulübünün Tahkim Kuruluna yaptığı itirazın detayları belli oldu. MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, açıklamada, "Tahkim Kuruluna dün PFDK'nin kararına ilişkin itirazlarımızı gerçekleştirdik. Sürekli hak mahrumiyeti, yakın tarihte örneği olan bir ceza değil. Sadece Amed ile Sakaryaspor arasında 02 Mart 2019'da oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında Amed sporcusunun 4 rakip takım futbolcusunu jiletle yaralaması sebebiyle PFDK tarafından sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiş. Futbolcunun, Tahkim Kurulu nezdinde yapmış olduğu itiraz başvurusu neticesinde, Tahkim Kurulunca PFDK tarafından verilmiş olan sürekli hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin lira para cezası olarak düzeltilmiş. Bizde bu gerekçeyle Faruk Koca'nın cezasının düşmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
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