Sivasspor üçlük attı

SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Sivasspor sahasında İstanbulspor'u tek golle geçti: 1-0. 22'de Uğur'un pasında ceza sahası içerisindeki Manaj dokunamadı, top kaleci Alp Arda'da kaldı. 26'da Borrow'un pasında ceza sahası çizgisinde topu alan Saiz'ın sert vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çıkarttı. 60'ta Alaaddin'in ortasında ceza sahası içerisindeki Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dı��arı gitti. 81'de Kved'in vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 86'da orta sahadan Kvet'in pasında defasın arkasında sarkan Manaj'ın ceza sahası içerine girip kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta skoru belirledi: 1-0. Maç bu skorla bitti.