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Haberler Spor Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu! Antalyaspor ile prensipte anlaştı

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu! Antalyaspor ile prensipte anlaştı

Tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı Antalyaspor ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşma sağladı.

AA
Sergen Yalçın’ın yeni takımı belli oldu! Antalyaspor ile prensipte anlaştı

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

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