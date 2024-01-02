2002'den bu yana aralıksız yatırımlarla "Sporun Yüzyılı" inşa edilirken, kulüp sayısı ise bu süreçte 4'e katlandı. Bakanlıktan edinilen son bilgilere göre 2002'de 6 bin olan kulüp sayısı, 2023 yılının ekim ayında 24 bin 425'e tırmandı. 21 yıl boyunca yurdun dört bir yanı spor tesisleri ile donatılırken, Türk futbolu da tarihi bir dönüşüm yaşadı. A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na direkt katılım hakkı kazandı.

AK Parti iktidarında Türkiye'ye kazandırılan 38 yeni stadyum, Türk futbolunun marka değerine büyük katkı sundu. Modern stadyumlar ve hızla gelişen tesis altyapısı sayesinde, 2032 yılında gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği ilk kez Türkiye'ye verildi. Güçlü altyapısı ile uluslararası organizasyonların parmakla gösterilen ülkesi haline gelen Türkiye, geçen yıl farklı branşlardan 110 turnuva ve final müsabakalarına ev sahipliği yaptı. 2023 yılında Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası gibi prestijli organizasyonlara kapılarını açan Türkiye, kusursuz ev sahipliği ile de ses getirdi. 81 ili ilmek ilmek spor tesisleri ile ören Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yaştan vatandaşın spora erişimini de en kolay hale getiriyor.