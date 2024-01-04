Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteğiyle sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, hizmetleri dolayısıyla Kalkavan'a teşekkür edilerek, yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu. Mete Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçını yönetmişti.

SÜPER LİG HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Merkez hakem Kurulu (MHK), 2023-2024 Futbol Sezonu Devre Arası Klasman Hakemlerini açıkladı. Süper Lig'de görev alacak hakemler şöyle: Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu (Ankara), Burak Pakkan (Ankara), Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker (Antalya), Murat Erdoğan (Antalya), Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler (Bursa), Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Doman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy (İstanbul), Çağdaş Altay (İstanbul), Mehmet Türkmen (İstanbul), Mert Güzenge (İstanbul), Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul), Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tonusluoğlu (İzmir), Emre Kargın (İzmir), Halil Umut Meler (İzmir), Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya). Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan ise bir alt klasmana düşürüldü.