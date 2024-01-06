Manisa FK’da hedef Gottwalt

TRENDYOL 1. Lig'de sezonun ilk yarısında beklenen performansın çok altında kalan Manisa FK transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Devre arasında Çaykur Rizespor'dan sol bek Alberk Koç'u renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Ayberk Karapo'nun sezonu kapatması sonrası gözünü stoper takviyesine çevirdi. Manisa temsilcisinin, 19 yaşındaki genç Ayberk Karapo'nun yerini geçtiğimiz sezon Göztepe'de forma giyen ve şu an kulüpsüz olan Türk asıllı Alman oyuncu Lukas Erhan Gottwalt ile doldurmayı planladığı iddia edildi.

OĞUZHAN AYRILDI

Manisa ekibinde savunma oyuncusu Oğuzhan Berber'le yollar ayrıldı. Kulüp dün yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu. Sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen Oğuzhan Berber, ligde ilk yarıda 11 maçta forma giydi.