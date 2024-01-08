Arda Güler’e övgü yağdı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında çıktı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada 59 dakika süre aldı. Milli oyuncu, 59 dakikada toplam 56 kez topla buluştu. Karşılaşmada oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biri olan Arda, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı. Toplamda 39 pas denemesi yapan Arda Güler, 35'ini olumlu kullandı. 2 de kilit pas veren 18 yaşındaki oyuncu, 4 şut çekti ve bir şutu da direkten döndü. İlk maçında hücum anlamında etkisini gösteren Arda, büyük övgü topladı.