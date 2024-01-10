  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Çifte zafer olsun

Çifte zafer olsun

Avrupa kupalarındaki Ege temsilcileri, İspanyol rakipleri karşısında galibiyet arıyor. Şampiyonlar Ligi Play-In turunun ilk maçını evinde kazanan Kaf-Kaf, Breogan deplasmanına tur için gitti. Manisa BŞB ise Europe Cup'ta evinde Zaragoza karşısında ilk galibiyet peşinde.

HABER MERKEZİ
Çifte zafer olsun

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In ikinci maçında bugün İspanyol ekibi Rio Breogan'la deplasmanda karşılaşacak. İspanya'da Lugo Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. İzmir'deki serinin ilk karşılaşmasını 89-85 kazanan Pınar Karşıyaka bu maçı da kazandığı takdirde son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak. Aksi sonuçta üçüncü ve son müsabaka 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Organizasyonda deplasmanda oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, son iki sezonda Avrupa'da Play-In oynamasına rağmen son 16 turu vizesi alamamıştı.

ZOR BİR GRUP BEKLİYOR

Eşleşmeyi geçecek ekip son 16 turunda İspanya'dan Tenerife, İsrail'den Hapoel Yahav ile Play-In'deki Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri(Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle K Grubu'nda yer alacak. Manisa BŞB ise yeni koçu Hakan Demir ile iyi bir başlangıç yaptığı Süper Lig'in ardından Europe Cup'ta İspanyol Zaragoza'yı 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda ağırlayacak.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Bir Avrupa Kupası zaferine daha imza atmak için taraftarlarımızın desteği çok önemli. Bu maçta da bizi yalnız bırakmamalarını, salonumuzu tıklım tıklım doldurmalarını istiyoruz. Tüm Manisalıları, basketbolseverleri maçımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA