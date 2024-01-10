Çifte zafer olsun

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In ikinci maçında bugün İspanyol ekibi Rio Breogan'la deplasmanda karşılaşacak. İspanya'da Lugo Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. İzmir'deki serinin ilk karşılaşmasını 89-85 kazanan Pınar Karşıyaka bu maçı da kazandığı takdirde son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak. Aksi sonuçta üçüncü ve son müsabaka 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Organizasyonda deplasmanda oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, son iki sezonda Avrupa'da Play-In oynamasına rağmen son 16 turu vizesi alamamıştı.

ZOR BİR GRUP BEKLİYOR

Eşleşmeyi geçecek ekip son 16 turunda İspanya'dan Tenerife, İsrail'den Hapoel Yahav ile Play-In'deki Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri(Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle K Grubu'nda yer alacak. Manisa BŞB ise yeni koçu Hakan Demir ile iyi bir başlangıç yaptığı Süper Lig'in ardından Europe Cup'ta İspanyol Zaragoza'yı 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda ağırlayacak.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Bir Avrupa Kupası zaferine daha imza atmak için taraftarlarımızın desteği çok önemli. Bu maçta da bizi yalnız bırakmamalarını, salonumuzu tıklım tıklım doldurmalarını istiyoruz. Tüm Manisalıları, basketbolseverleri maçımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı