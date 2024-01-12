Fethiyespor’dan sol bek takviyesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında teknik direktörlük görevine Taner Gülleri'nin yerine takımı daha önce 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Selahaddin Dinçel'i getiren Fethiyespor savunmaya takviye yaptı. Lacivert-beyazlılar, kadrosunu Afyonspor'dan sol bek Ali Mert Aydın ile güçlendirdi. Kariyerinde daha önce Somaspor, Altınordu, Diyarbekirspor, Belediye Kütahyaspor gibi kulüplerde forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Teknik direktör Dinçel yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Şimşekler, orta alan, kanatlar ve hücum hattına da takviye yapmak istiyor. İlk yarıyı 22 puanla 10. sırada bitiren Fethiyespor, ikinci devrenin ilk haftasını bay takım olarak maç yapmadan geçecek.