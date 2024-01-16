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Haberler Spor Ege’ye zor kura

Ege’ye zor kura

Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, Dörtlü Final için mücadele edecek. Karşıyaka-G.Saray, Petkim-F.Bahçe, Efes-Manisa BŞB ve Beşiktaş-Bahçeşehir ile eşleşti.

HABER MERKEZİ
Ege’ye zor kura

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan ve yönetim kurulu üyeleri ile kupada mücadele edecek 8 takımın temsilcileri katıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası'nda oynama hakkı kazandı.

PETKİM VE MANİSA İLK KEZ

Organizasyonda İstanbul'daki Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi, İzmir'de yapılacak Pınar Karşıyaka- Galatasaray Ekmas maçının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak. İzmir'deki Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko müsabakasında sahadan üstün ayrılan ekip ise İstanbul'da yapılacak Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji eşlemesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ilk kez yer alacak.

FİNAL KONYA'DA YAPILACAK

Kupada çeyrek final müsabakaları, 13-14 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final organizasyonu ise 16-18 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilecek. ING Türkiye Kupası'nda tüm karşılaşmalar, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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