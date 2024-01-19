Program belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In 3'üncü maçında evinde İspanyol ekibi Rio Breogan'ı 86-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 2-1 öne geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Kritik maçı kazanan yeşil-kırmızılılar Avrupa serüvenine devam ederken, oyuncular ve teknik ekip galibiyeti büyük coşkuyla kutladı. K Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka, İspanya'dan Lonova Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve Yunanistan'dan Peristeri Bwin takımlarıyla eşleşti. Yeşilkırmızılılar, grubundaki ilk maçına 23 Ocak Salı günü Tenerife karşısında çıkacak. Grubun son maçı ise 19 Mart Salı günü oynanacak. Başantrenör Ufuk Sarıca, Avrupa'da son 16'ya kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Sarıca, "İlk yarı çok iyi oynadık. Bana göre rakibimiz de çok iyi oynadı. Çekişmeli bir maç oldu. Artık bundan sonra iyi ve sağlam çalışmaya devam edeceğiz. Çeyrek final için hazırlanacağız. Bütün oyuncularımı, kulübümü ve taraftarımızı kutluyorum" dedi.