2. Lig’de zor pazar

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta Play-Off ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Egeliler birbirinden zorlu maçlara çıkıyor. Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928, sahasında Yeni Mersin İY ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, taraftarının desteği ile 6. sıradaki rakibini yenerek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Aynı grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor ise Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında puan arayacak. Ligde 27 puanla 10. sırada konumlanan Naz-Naz, Play- Off iddiasını sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda.

TÜM MAÇLAR SAAT 14.00'TE

Kırmızı Grup'ta ise son sıradaki Uşak sahasında 68 Aksaray, düşme potasına yakın konumlanan Fethiye ise İnegöl'ü ağırlayacak. Kurtuluş umudunu sürdüren 16. sıradaki Denizli liderlik mücadelesi veren Amed'le deplasmanda karşılaşacak. Averajla Play-Off potasından çıkan Menemen FK ise rakibi Isparta 32'nin konuğu olacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.