Bodrum FK kahroldu

Bodrum Futbol Kulübü tutuk başladığı maçın ilk yarısını berabere noktalarken ikinci yarının başında Imeri'nin kırmızı kartla atılmasıyla son 39 dakikayı 10 kişi tamamladı. 90+6'da Eren Tozlu Muğla temsilcisini evine eli boş gönderdi

Trendyol 1. Lig'de üst üste son iki maçını kazanarak ilk iki iddiasını güçlendiren Bodrum FK deplasmanda Erzurum FK'ya uzatmada yediği golle yenildi: 1-0. 23'te savunmadan seken topu önünde bulan Burak Çoban kaleye şutladı. Top az farkla auta çıktı. 30'da Kenan'ın soldan kornerinde ön direkte Furkan'ın kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

GURBETTE GOL POZİSYONUNA GİREMEDİ

51'de Muhammed'in pasında Süleyman boş pozisyonda ceza alanına girmek üzereyken Imeri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ayberk Demirbaş Imeri'yi kırmızı kartla saha dışına gönderdi. 78'de geriden atılan uzun pasta topla buluşan Gökdeniz rakibinden sıyrılıp kaleyi düşündü. 90+6'da Sefa'nın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Eren ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 1-0.

İSMET TAŞDEMİR İSTİKRARI SEÇTİ

BODRUM FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Erzurum deplasmanında kadroda istikrarı seçti. Genç teknik adam geçen hafta iç sahada Giresun'u 4-0'lık skorla geçen on birde dün değişiklik yapmadı. Kanat oyuncusu Imeri'yi yine sol beke çeken Taşdemir, savunmada yeni transfer Furkan'a ikinci kez şans verdi. İleri uçta Gökdeniz tek başına forma giydi. İlk yarıda geçtiğimiz kasım ayında sakatlanan Eren dün kadroda yer almadı.

IMERİ İLK KEZ KIZARDI

BODRUM FK'nın Makedonyalı futbolcusu Omar Imeri dün Erzurum FK maçının ikinci yarısında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kariyerinde 163. resmi maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu ilk kez kırmızıkart gördü. Gole giden rakibini düşüren Imeri, G.Birliği ve Ümraniye maçlarında takımını yalnız bırakacak.