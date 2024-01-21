Pazar ateşi

TRENDYOL Süper Lig'de haftanın maçı bugün Papara Park'ta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bordomavililerde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı.

ASLAN'DA DA EKSİK VAR

Galatasaray'da geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak. Icardi'nin maskeyle oynaması beklenirken oyuncunun yedek mi 11'de mi başlayacağına karar verilmedi. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.