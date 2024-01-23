Turgutluspor zirve aşkına

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'un bay olduğu ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 yenerek moral buldu. Maç fazlasıyla da olsa zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşüren kırmızı- siyahlılar, gözünü liderlik koltuğuna dikti. Ergene önünde 1-0 geriye düşüp, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başaran Turgutlu ekibinde sağ kanat Veysel Karani 6 gole ulaşırken, stoper Emre ise ilk golünü kaydetti.

İKİ FUTBOLCU CEZALI

Turgutluspor'da Hakkı İsmet ve Mustafa iç sahada oynanacak Silifke maçı öncesi sarı kart cezalısı duruma düştü. Deplasmanda son olarak Sapanca Gençlik'i yenen Kasaba, iki maç sonra galibiyetle tanışarak şanssızlığını kırdı.