Bodrum FK kritik virajda

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor yenilgisiyle ilk 2 yaşırında geriye düşen Bodrum FK ligde kritik bir dönemece giriyor. Ligde 32 puanla 5. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, önündeki üç haftada Play-Off hattındaki iki rakibiyle karşılaşacak. Pazar günü sahasında bir puan altındaki G.Birliği'ni konuk edecek olan Muğla ekibi, sonraki hafta orta sıralardaki Ümraniye ile deplasmanda karşılaşacak. Bodrum FK daha sonra ise aynı puanı paylaştığı 6. sıradaki Sakaryaspor ile sahasında son derece kritik bir maça çıkacak. Geçen sezon Süper Lig'in kapısından final maçında son anda dönen Bodrum FK'nın bu üç haftada alacağı sonuçlar Play-Off içindeki konumunu belirleyecek.