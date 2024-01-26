Aslan hata yapmadı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, geriye düştüğü maçta İstanbulspor'u yendi ve hata yapmadı: 3-1. 28. dakikada Ndao'nun şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Aynı dakikada Ali Yaşar'ın ortasında Sambissa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 33'te İstanbulspor kontra atağında Ndao'nun son çizgiden uzak direğe ortasında Emir Kaan Gültekin'in meşin yuvarlağı röveşatayla ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrası yapılan incelemede hakem Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. 36'da Kerem Aktürkoğlu atışı gole çevirdi: 1-1.

ÖNCE KEREM SONRA ICARDİ

67'de serbest vuruşta kaleci Alp Arda'nın ıskaladığı top arka direkte Sambissa'nın önüne düştü. Sambissa'nın sektirdiği topa altıpasın içinde Icardi'nin vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. Yapılan VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 79'da Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 88'de rakibine faul yapan Mamadou kırmızı kart gördü. 90+1'de Icardi, kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. 90+2'de penaltıda topun başına geçen Icardi, skoru belirledi: 3-1.

BOEY BAYERN MÜNİH YOLCUSU

GALATASARAY'IN İstanbulspor'u konuk ettiği maçta kadroda yer alamayan Sacha Boey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sky Sport, Bayern Münih'in Sacha Boey için Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurdu. Bu doğrultuda İstanbul'da ilk görüşme gerçekleşti. Fabrizio Romano, Bayern Münih'in Sacha Boey için yaptığı ilk teklifi duyurdu. Bayern, Fransız yıldız için 15 milyon Euro artı bonus önerisinde bulundu. Yapılan teklif, Galatasaray tarafından kabul edilmiş değil. Sarı-kırmızılılar, Boey'yi daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak isterken görüşmelerin devam edeceği belirtilmekte.