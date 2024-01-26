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Haberler Spor Ege Kupası’nda final günü geldi

Ege Kupası’nda final günü geldi

HABER MERKEZİ
Ege Kupası’nda final günü geldi

İZMİR'DE düzenlenen 22. Ege Kupası'nda ilk 2 maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 yenip Yunanistan'la 1-1 berabere kalarak 4 puana ulaşan lider Türkiye U16 Milli Takımı bugün son maçında Çekya ile oynayacak. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak karşılaşma bugün saat 13.00'te başlayacak.

İKİ ÜLKE DE EŞİT PUANDA

AY-YILDIZLILAR, lider bitirmesi halinde 11. kez Ege Kupası'nın sahibi olacak. Türkiye gibi 4 puanı bulunan Yunanistan ile 3 puanlı İrlanda kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin turnuvayı zirvede bitirmesi için galibiyetin yanı sıra Yunanistan-İrlanda maçında alınacak sonuca bakacak. Hem Türkiye hem de Yunanistan'ın maçlarını kazanması durumunda turnuvanın şampiyonunu genel averaj belirleyecek.

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