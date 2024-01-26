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Karadeniz derbisi Çaykur Rize’nin

HABER MERKEZİ
Karadeniz derbisi Çaykur Rize’nin
SÜPER Lig'de haftanın maçında Çaykur Rizespor, evindeki Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u mağlup etti: 1-0. 45+2. dakikada Jonjo Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta ile ceza sahası içinde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Ümit Öztürk, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 78. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaich'in sol taraftan sağ kanada paralel uzun pasında Varesanovic, topu kontrol etti. Varesanovic ileri çıkan kaleci Uğurcan Çakır'ın altından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. Maç 1-0 sona erdi.
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