Uşak Üniversitesi kapılarını açtı

UŞAK Üniversitesi, Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile gerçekleştirdiği işbirliği protokolüyle Uşaklı gençlere stadyumunu açtı. U14 yaş grubu resmi futbol Play-Off müsabakaları Uşak Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor. U14 Futbol takımları Uşak Gençlerbirliği ile Gençlik Merkezi G.S. arasında oynanan maç öncesi Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kocabıyık, "Uşak Üniversitesi her alanda öncülük yapıyor. Üniversitemizin spor tesisleri Uşak için büyük bir şans" dedi.