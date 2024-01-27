Şampiyon Türkiye

İzmir'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası'nda zafer Türkiye U16 Milli Takımı'nın oldu. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde son maçında Çekya'yı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, kupayı büyük bir coşkuyla havaya kaldırdı. Kırmızı- beyazlılar 42, dakikada Furkan Koçak'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı. 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Furkan Koçak farkı 2'ye çıkarttı. Üstünlüğünü koruyan milliler, 11'inci kez Ege Kupası'nın sahibi oldu. Türkiye U16 Takımı ilk maçında İrlanda'yı yenerken ikinci maçında Yunanistan ile 1-1 berabere kalmıştı.

MONTELLA DA TAKİP ETTİ

U16 Milli Takımı'nın şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti. İtalyan teknik adam, şampiyon olan genç futbolcuları teker teker kutladı.