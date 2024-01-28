3. Lig’de zorlu maçlar

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri bu hafta da zor sınavlar verecek. 2. Grup'ta geçen hafta evinde Eynesil Bld'yi 2-1 mağlup ederek üst üste 2'nci galibiyetini alan Karşıyaka, Amasyaspor deplasmanına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. 1. Grup'ta ikinci yarıya deplasmanda lider Kepezspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan zirve takipçisi Aliağa Futbol ise evinde 4'üncü Edirnespor'la karşılaşacak. Aynı grupta 3'üncü basamaktaki Ayvalıkgücü Bld. de evinde 3'te 3 yapma hedefiyle Karabük İY ile karşı karşıya gelecek. 2. Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor Play-Off yarışı veren Silifke Bld'yi konuk ederken, 5'inci sıradaki Efeler 09 da deplasmanda düşme hattındaki Hacettepe 1945 ile rakip olacak.

PLAY-OFF HATTINDAKİ HESAPLAR

3. Grup'ta tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veren Akhisarspor, evinde Ağrı 1970 ile kozlarını paylaşacak. Zirve takipçisi Kuşadasıspor Play-Off hattındaki rakiplerinden Bld Kütahyaspor'u ağırlayacak. Geçen hafta son sıradaki Bayburt'a yenilmesine rağmen Play-Off potasında kalan Bornova 1877 ise evinde lider Karaköprü'ye ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. 4'üncü Grup'ta averajla düşme hattının üstündeki Bergama Sportif kendisi gibi lige tutunma yarışı veren Nevşehir Bld'nin misafiri olurken, Balıkesirspor ise Çatalca deplasmanında ter dökecek. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.