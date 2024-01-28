Bucaspor ağır yaralı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off hattı içerisinde yer alan Bucaspor 1928, 21'inci haftada Karacabey Bld'ye konuk oldu. Karşılaşma boyunca pozisyona girmekte zorlanan ve tutuk bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, rakibine 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarının 47. dakikasında Karacabey'den Burak Aydın ve 54. dakikada Bucaspor'dan Emre Erdem sarı kart gördü. Ev sahibi Karacabey, 67. dakikada Ömer Faruk Yücel'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Karacabey Bld 3 puanı tek golle aldı.

İKİ İSİM SAKATLANDI

Bucaspor zorlu deplasmandan puansız dönerken, iki deneyimli oyuncusunun sakatlanmasıyla da şok yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transfer Ömer Şişmanoğlu, 25'inci dakikada sakatlanarak yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Yasin de ikinci yarı 63'üncü dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

FIRTINA, ALTAY'DAN ZEKİ İLE ANLAŞTI

BUCASPOR 1928'de yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, Altay'dan ayrılan 32 yaşındaki orta saha Zeki Yıldırım ile anlaştığı öğrenildi. Yaklaşık dört sezondur siyah-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcu, bu sezon Altay'da 18 karşılaşmada forma giyerken rakip ağları 2 kez havalandırdı