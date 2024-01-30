Trabzon tepetaklak

SÜPER Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor, üst üste aldığı 3'üncü mağlubiyetle 37 puanda kaldı. 19. dakikada Bardhi'nin sol kenardan ceza alanına ortasına iyi uzanan Enis Destan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 47'de Hajradinovic'in yerden pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Aytaç'ın şutunda, meşin yuvarlak Uğurcan'ın sağından filelere gitti: 1-1. 56'da Faal'ın ceza alanına yerden pasında, top kayarak müdahale etmek isteyen Eren'in eline çarptı. VAR incelemesi sonucu hakem penaltı kararı verdi. 58'de Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışında top, ağlarla buluştu: 1-2. 75'te Ben Ouanes sol kanattan ortasına Da Costa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3. 90+1'de Bardhi'nin sert şutunda kaleciden dönen topa altıpas içinde Poyraz ayak koydu, top ağlarla buluştu: 2-3. 90+4'te Bardhi'nin sol kenardan ortasına ceza alanında topla arka direkte buluşan Visca'nın sert şutu yandan auta gitti. Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.