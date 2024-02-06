Manisa nereye!

TRENDYOL 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off umutlarını büyük ölçüde tüketirken, ateş hattına gerilemeye başladı. Önceki hafta da evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar son 3 maçında sadece 1 beraberlik alarak bir türlü beklediği çıkışa geçemedi. İkinci yarının ilk haftasında Süper Lig iddiası bulunan Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra umutlanan Manisa FK, üst üste yaşadığı kayıplarla 23 puanda kaldı.

Sıralamada 11. basamakta yer alan Manisa FK'nın 7'nci Bandırmaspor'la arasında 10 puan fark bulunurken, 16'ncı Şanlıurfaspor'la ise 4 puan fark kaldı. Sezona Osman Zeki Korkmaz ile başladıktan sonra Osman Özköylü'yü takımın başına getiren siyah-beyazlılar, 8 maçta alınana bir galibiyetin ardından Özköylü ile de yollarını ayırmış ve Mustafa Dalcı ile anlaşmıştı. Manisa FK Dalcı ile 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Manisa ekibi bu hafta evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

DOKANOVİC İLK GOLÜNÜ ATTI

MANİSA FK'nın devre arasında MKE Ankaragücü'nden kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki orta saha Andrej Dokanovic, siyahbeyazlı formayla ilk golünü atma başarısını gösterdi. Manisa formasıyla 3 maça çıkan ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Tuzlaspor karşısında fileleri havalandırarak gelecek adına umut verdi.