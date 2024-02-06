Ödemişspor şampiyon oldu

GÜVENTAŞ Hazır Beton İzmir Süper Amatör Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesinde kazanan Ödemişspor oldu. Önceki gün İzmir'de en ciddi rakibi Balçova Belediyeye Termal ile karşılaşan Ödemişspor, zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak grup şampiyonu oldu. Ödemiş takım otobüsünü ilçenin Ulus Meydanı'nda Saraçoğlu Stadı'nın önünde toplanan binlerce taraftarları bayraklar ve meşalelerle karşıladı. İzmir deplasmanında aldığı bu galibiyetle 64 puana ulaşan Ödemiş ligin bitimine bir hafta kala grup şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk coşkusu yaşayan Ödemişspor'un Teknik Sorumlusu Algun Erdem, "İzmir'de oynadığımız Balçova Belediye Termal Spor maçını 2-1 kazanarak şampiyon olduk. Bu coşkuyu da binlerce Ödemişspor taraftarları ile birlikte yaşıyoruz" dedi.