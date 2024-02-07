  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Thomas Meunier Trabzonspor’da

Thomas Meunier Trabzonspor’da

HABER MERKEZİ
Thomas Meunier Trabzonspor’da
TRABZONSPOR, devre arasının ilk transferini Bundesliga devi Borussia Dortmund'un 32 yaşındaki Belçikalı sağ beki Thomas Meunier ile yapıyor. Bordo-mavililer, yıldız futbolcu ile el sıkışırken, deneyimli isim Alman devi ile olan sözleşmesini feshetti. Dün akşam Trabzon'a gelen Meunier ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu sezon Dortmund ile 9 maçta forma giyen başarılı savunmacı, 648 dakika süre aldı fakat gol veya asist gibi katkılarda bulunamadı. Meunier kariyerinde RE Virton, Club Brugge ve PSG formaları da giydi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA