Thomas Meunier Trabzonspor’da

TRABZONSPOR, devre arasının ilk transferini Bundesliga devi Borussia Dortmund'un 32 yaşındaki Belçikalı sağ beki Thomas Meunier ile yapıyor. Bordo-mavililer, yıldız futbolcu ile el sıkışırken, deneyimli isim Alman devi ile olan sözleşmesini feshetti. Dün akşam Trabzon'a gelen Meunier ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu sezon Dortmund ile 9 maçta forma giyen başarılı savunmacı, 648 dakika süre aldı fakat gol veya asist gibi katkılarda bulunamadı. Meunier kariyerinde RE Virton, Club Brugge ve PSG formaları da giydi.