Aliağa Futbol Çardak’a emanet

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Aliağa Futbol, Hakan Şapçı'yla yollarını ayırması sonrası teknik direktörlük görevine beklenildiği gibi Fatih Çardak'ı getirdi. Hafta başında Kuşadasıspor'dan ayrılan Çardak, Aliağa'ya 1.5 yıllık imza attı. Kariyerinde daha önce uzun süre Osman Özköylü'nün yardımcılığını yapıp teknik direktör olarak ise Bergama ve Çankaya FK'yı da çalıştıran 39 yaşındaki Çardak, Başkan Kamil Önal'ın katıldığı imza töreninde, "Projeleri ve hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Aliağa Futbol Kulübü'nün başarısı için çok çalışacağız. Karabük İdmanyurdu maçından alacağımız 3 puan ile sezon sonu şampiyonluk coşkusu yaşayacağız" dedi. Fatih Çardak ekibiyle birlikte takımla ilk antrenmana da çıktı.